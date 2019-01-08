Mariam Kavakcı kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Danışmanlıklarına Mariam Kavakcı ve Serkan Taranoğlu atandı. 2017 yılında, İkinci Yüksek Lisans derecesini Texas Üniversitesi’nde İletişim Bilimleri ve Bozuklukları bölümünde tamamlayan Mariam Kavakcı kimdir? Mariam Kavakcı nereli?

Mariam Kavakcı kimdir?

Mariam Kavakcı bir konuşma dili patoloğu ve iş kadınıdır. Dr. Kavakci’nin araştırma alanları arasında dil işlemenin nörobiyolojik yönleri, motor-dil etkileşimleri, dil bozuklukları ve bunların genomik özellikleri bulunmaktadır. Ek deneyimleri arasında motor konuşma bozuklukları, fonolojik bozukluklar ayırıcı olarak tanı aldığı bir klinikte çalışmak ve koklear implantları olan çocuklara tedavi uygulamak bulunmaktadır. Mariam Kavakcı 2017 yılında, İkinci Yüksek Lisans derecesini Texas Üniversitesi’nde İletişim Bilimleri ve Bozuklukları bölümünde tamamladı.