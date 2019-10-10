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Margarita pizza nasıl yapılır? Margarita pizza tarifi

Margarita pizza nasıl yapılır? Lezzeti ve doyuruculuğu nedeniyle birçok kişinin tercih sebebi olan pizza içerisine konulan malzemelerle damak tadına göre ayarlanabiliyor. Pizza tarifi çok çeşitlidir. Margarita pizza pizza denilince ilk akla gelen. Peki, Margarita pizza nasıl yapılır? Margarita pizza tarifi

10 Ekim 2019 Perşembe 21:39
Margarita pizza nasıl yapılır? Margarita pizza tarifi

Margarita pizza nasıl yapılır? Lezzeti ve doyuruculuğu nedeniyle birçok kişinin tercih sebebi olan pizza içerisine konulan malzemelerle damak tadına göre ayarlanabiliyor. Pizza tarifi çok çeşitlidir. Margarita pizza pizza denilince ilk akla gelen. Peki, Margarita pizza nasıl yapılır? Margarita pizza tarifi

Margarita pizza nasıl yapılır? 

Malzemeler

500 gr un

500 gr ekmek unu

8 gr taze yaş maya
24 gr kaya tuzu

600 gr ezilmiş domates
1 diş doğranmış sarımsak
100 ml ekstra sızma zeytinyağı
500 gr ince dilimlenmiş mozzarella peyniri
18 adet taze fesleğen yaprağı

Nasıl hazırlanır?

Geniş bir kapta unu iki kap ılık su ile karıştırarak elinizle hamur formu alıncaya kadar yoğurun. Karışıma tuzu ve yaş mayayı ekleyerek yoğurmaya devam edin. Hazırladığınız hamuru hafif un serpilmiş bir yüzeye alın ve burada iyice yumuşayıncaya kadar (yaklaşık 15 dakika) yoğurun.

Hamuru temiz bir kaba alarak üzerini şeffaf jelatinle kaplayın,dinlenmesi için oda sıcaklığında bir saat kadar bekletin.

Dinlenen hamurunuzu hafif unlanmış bir tezgaha alın,tezgah kavgacı ile altı eşit parçaya ayırın.(Dilerseniz bu işlem için mutfak tartısı kullanabilirsiniz. Her parça yaklaşık 200/240 gr ağırlığında olacaktır.)

Tepsiyi veya pişirme kağıdını hafifçe unlayın. Çalıştığınız tezgahın üstüne 1 parça hamur alın ve avucunuzun içinde yuvalayarak şekil verin. Ardından hamurun kenarlarından bastırarak yuvarlak bir şekil alıncaya kadar açın. Açtığınız hamuru tepsiye alın ve aynı işlemi kalan hamur için de uygulayın. Hamurunuzu yerleştirdiğiniz tepsinin üstünü şeffaf film ile kaplayın, yaklaşık 8 ile 24 saat arasında (kabarıncaya kadar) buzdolabında dinlenmeye bırakın.

Dinlenmeye bıraktığınız hamurunuzu pizzayı pişirmeden 1 ile 1.5 saat önce buzdolabından çıkarın ve oda ısısına ulaşıncaya kadar üzerini açmayın.

Fırını olabildiğince yüksek derecede (en az 250C’de) ısıtın.

Küçük bir kapta ezilmiş domatesleri sarımsağı ve zeytinyağını üzerine biraz tuz ekleyerek karıştırın.

Hamurlardan bir tanesini alıp disk şekli verene kadar açın.(Bu işlemi yaparken hamurun köşelerinin daha kalın olması gerektiğine dikkat edin.) Disk şekli verdiğiniz hamurunuzu bir parça parşömen kağıdının üzerine alın ve domates sosun dörtte birini hamurun üzerine yayın. Üzerine birkaç parça mozzarella peyniri serpiştirdikten sonra fırın küreği yardımı ile fırına verin. Pizzanızı fırının sıcaklığına göre 4 ile 7 dakika arasında peynir eriyinceye ve hamurun köşeleri kızarıncaya kadar pişirin. Pizzayı fırından tabağa alın ve 3 yaprak taze fesleğen ile süsleyin.Ardından üzerinde zeytinyağı gezdirerek servis edin. Aynı işlemi kalan hamur için de uygulayın.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 21:39
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