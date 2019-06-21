Mardinli CHP seçmenleri İstanbul seçimleri için yola çıktı

İstanbul’da gerçekleşecek Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Mardin’de bulunan İstanbul kayıtlı seçmenler için Cumhuriyet Halk Partisi Mardin İl Başkanlığı otobüs kaldırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi Mardin İl Başkanlığı Mardin otogarından İstanbul’a CHP’li seçmenleri uğurladı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ahmet Duyan, Mardin’e yakınlarını görmek için gelen ancak, İstanbul’da yaşayan vatandaşların, seçim için transferlerini sağladıklarını söyledi. İl Başkanı Duyan Mardin ve ilçelerinden yaklaşık 500 seçmeni İstanbul’a uğurladıklarını belirterek kendi imkanlarıyla giden vatandaşların da bulunduğunu ifade etti. Duyan, "İstanbul’a oy kullanmak için giden hemşehrilerimiz, düğüne gider gibi, çocuklarının nişanlarına gider gibi güle oynaya gittiler. Bu görüntüler bize umut verdi, sevindirdi. Demokrasi için bu yolculuk çok önemlidir. Biz ve giden seçmenlerimiz bu bilinç ve anlayışla gitti. Sevinçle gittiler, sevinçle dönmelerini bekliyoruz. Ülkemizin geleceğine yön verecek böylesi bir seçimde oy kullanma hakkına sahip olmak bir şanstır” dedi.