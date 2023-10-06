Mardin'in özel lezzeti ''Irok'' yemeği tescillendi! Türk Patent ve Marka Kurumu bilgi verdi!

Mardin Artuklu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, kent mutfağına ait yemeklerin korunması, geliştirilmesi ve dünyaya tanıtılması amacıyla Turizm Fakültesi tarafından yürütülen "Kadim Mardin Yemekleri Sahne Alıyor Projesi" devam ediyor.

Mezopotamya'nın beşiği Mardin'in yöresel lezzeti için proje kapsamında gerçekleştirilen çalışma sonucu talimat verildi: Yöresel lezzet "Irok", coğrafi işaret aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, yöresel tatlar Alluciye ve Fırkiye'nin ardından şehrin gastronomik bir değeri olan Irok yemeğinin de coğrafi işaret almaya hak kazandığını belirtti.

Mardin'in kadim yemekleri için coğrafi işaret başvuruları yapmaya devam edeceklerini anlatan Özcoşar, üniversitenin girişimleriyle şehrin gastronomi alanında hak ettiği yerde olacağını vurguladı.

Mardin Mutfağı Lezzeti Peki, Mardin Usulü İçli Köfte (Irok) nasıl yapılır?

Mardin Usulü İçli Köfte (Irok) Tarifi İçin Malzemeler

2/5 su bardağı köftelik ince bulgur

Yarım kg kıyma (ben yarı kavurmada ekledim)

3 adet büyük soğan

4 patates

2 yumurta

Kişniş

Biber salçası

İsot

Karabiber

Kızartmak için sıvı yağ

Maydanoz (yarım demet)

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Mardin Usulü İçli Köfte (Irok) Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk başta bulguru soğuk su ile az ıslatın ve dinlenmeye bırakın.

Patateslerimizi de haşlanması için ateşe koyuyoruz ,sonra soğanlarımızı ufak ufak doğrayıp yağda pembeleşinceye kadar kızartın.

Kıymayı da katarak beraber pişirin .

Pişince az biber salçası, isot karabiber ve tuz ekleyip karıştırın 2/3 dk sonra ince ince doğradığımız maydanozu içine atıp ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz.

Islattığımız bulgura 2 yumurta kişnişi tuzu ve 1 yemek kaşığı biber salçası ekleyip yoğuruyoruz biraz pekişince robottan geçirdiğimiz patatesleri de ekleyip iyice yoğuruyoruz.

İyice yoğurduktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avucunuzu azıcık ıslatıp oyun(açın) soğumuş kıymalı harcımızdan bir kaşık koyup ağzını kapatıp elinizin içinde elips gibi açın, daha sonra tam kızarmış bol sıvı yağ içinde kızartıyoruz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

Öte yandan gelen yeni haberde: Turunçlu çikolata, 'Sahilin İncisi' adı ile Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillendi.

HATAY'da İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri tarafından üretilen turunçlu çikolata, 'Sahilin İncisi' adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Turunç reçeli kullanılarak hazırlanan çikolata, bölgede reçel olarak katma değer sağlayan turunçtan üretildi. Ürün, turunç reçeli içine bütün fındık konularak çikolata kaplanmasıyla elde edildi. 'Sahilin İncisi' adını taşıyan çikolata, tescillenerek bölgede yeni bir lezzet alternatifi olarak tüketiciyle buluştu.

HATAY'da meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği turunçlu çikolata, 'Sahilin İncisi' adı ile Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillendi.

İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Akdeniz Bölgesi'nde fazlaca bulunan ve bölgede reçel olarak katma değer katılan turunçtan çikolata üretti. Üretilen çikolatalara, İskenderun'u anımsatması için 'Sahilin İncisi' ismi konuldu. Çikolata, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca da tescillendi. Bölüm öğretmeni Neslihan Tuncer, "Reçel haline getirilen turunçların içine bütün fındık koyarak, üstüne çikolata kaplayıp, hazırladığımız ürünümüzdür. Unla kaplama işlemlerini yaptıktan sonra belli bir süre bekleyip, paketleme işlemi yapıldıktan sonra yemeye hazır hale gelmiştir. 'Sahilin İncisi' adını verdiği ürünümüz tescillenmiştir" dedi. Turuncun artık çikolata olarak da tüketileceğine dikkat çeken Tuncer, "Üretimimizin bize ait bir ürün olmasını istedik. Bundan dolayı turunç reçeli kullanarak, çikolata hazırlayıp ve bununla alakalı hazırlık aşamaları gerçekleştirdik" diye konuştu.