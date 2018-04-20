Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrollü patlama korkuttu

Nusaybin ilçe merkezinde, geçmişte hendek ve barikatların bulunduğu ve halen inşaatın devam eden konutlar bölgesinde güvenlik güçlerinin aramaları sonucu ele geçirilen patlayıcılar, bugün Suriye sınırının sıfır noktasındaki Kışla Mahallesi'ne getirildi.

Patlayıcılar, burada kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi. İmha edilen patlayıcıların, büyük bir gürültüyle patlaması, ilçenin büyük bir bölümünde vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Herkes, kontrollü patlama olduğunu duyunca rahat bir nefes aldı.



