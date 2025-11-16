  • İSTANBUL
Son Haberler

ABD’nin Gazze’yi ikiye bölme planı sızdırıldı: “Kırmızı bölge enkaz olarak bırakılacak”

Sahte amiral skandalı: Ortalık karıştı!

Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!

Savunma sanayiinde Afrika Türkiye'den çok memnun: Birçok ülkeden Türkiye'ye talep devam ediyor!

İsrail’den flaş talep! Suudi Arabistan’a F-35 satışına normalleşme şartı

Trump, Bill Clinton'u soruşturun: Cinsel saldırı skandalı, İddialar...

Maltepe’de zincirleme kaza! Trafik polisine çarptığı anı kaydetti

Humus’ta vahşi saldırı! Oyun salonu kana bulandı

Balıkesir Sındırgı'daki sarsıntı sonrası Ahmet Ercan İstanbul depremi icin 2 ilçeyi uyardı...

Başkan Erdoğan'dan Erzincan Başbağlar Köyü için anlamlı talimat! Tüm köy halkından büyük teşekkür...
Mardin'in ilçesinde altyapı çöktü: Yollar göle döndü, ekipler tahliyeye yetişemedi
Mardin’in ilçesinde altyapı çöktü: Yollar göle döndü, ekipler tahliyeye yetişemedi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak yağış, hayatı kısa sürede felç etti. İlçenin ana arterleri ve ara sokakları tamamen göle dönerken, su baskınları nedeniyle birçok iş yeri su altında kaldı. Vatandaşlar, yetersiz kalan tahliye çalışmalarına tepki göstererek, yetkililerden baskınlara karşı kalıcı önlemler almasını talep etti.

Mardin'in Mazıdağı ilçesi, şiddetli sağanak yağışın etkisiyle zorlu bir gece geçirdi. Dün gece başlayan yoğun yağış, ilçenin altyapı yetersizliğini gözler önüne sererek kısa sürede Mazıdağı'nın sokaklarını ve ana arterlerini adeta birer göle çevirdi.

Birçok iş yerinin de su altında kaldığı ilçede vatandaşlar çalışmaların yetersiz olduğunu belirterek yetkililerden baskınlara karşı çalışmalarını genişletmelerini istedi.

Harika bir yerel haber. Mardin'in Mazıdağı ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle hayatın felç olmasını ve vatandaşların tepkisini vurgulayan bu haberi, yönergelerinize uygun formatta hazırlıyorum.

