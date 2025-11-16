Mardin’in ilçesinde altyapı çöktü: Yollar göle döndü, ekipler tahliyeye yetişemedi
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak yağış, hayatı kısa sürede felç etti. İlçenin ana arterleri ve ara sokakları tamamen göle dönerken, su baskınları nedeniyle birçok iş yeri su altında kaldı. Vatandaşlar, yetersiz kalan tahliye çalışmalarına tepki göstererek, yetkililerden baskınlara karşı kalıcı önlemler almasını talep etti.
Mardin'in Mazıdağı ilçesi, şiddetli sağanak yağışın etkisiyle zorlu bir gece geçirdi. Dün gece başlayan yoğun yağış, ilçenin altyapı yetersizliğini gözler önüne sererek kısa sürede Mazıdağı'nın sokaklarını ve ana arterlerini adeta birer göle çevirdi.
Birçok iş yerinin de su altında kaldığı ilçede vatandaşlar çalışmaların yetersiz olduğunu belirterek yetkililerden baskınlara karşı çalışmalarını genişletmelerini istedi.
