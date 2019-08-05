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Mardin'den acı haber! Yaralı askerler var

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda 3 asker yaralandı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:29
Mardin'den acı haber! Yaralı askerler var

usaybin ilçesi Üçköy Mahallesi’nde zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine sevk edilen 112 acil servis ambulanslarıyla Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan bir askerin helikopter ile Diyarbakır’a sevk edildiği kaydedildi.

Güvenlik güçleri, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlattı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:29
  1. Diyarbakır
  2. mardin
  3. pkk

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