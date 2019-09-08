Mardin'deki operasyonda yaralanan korucu şehit düştü
PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Evren Başçı, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu08 Eylül 2019 Pazar 16:58
MARDİN (AA) -Mardin'deki operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Evren Başçı şehit düştü.
Ömerli Kömürlü Mahallesi ile Nusaybin Küçükkardeş Mahallesi arasında düzenlenen ve biri kadın 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Başçı, tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesinde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Şehit Başçı'nın cenazesi, düzenlenecek törenin ardından Artuk ilçesinde toprağa verilecek.
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