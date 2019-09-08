Mardin'deki operasyonda yaralanan korucu şehit düştü PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Evren Başçı, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

MARDİN (AA) -Mardin'deki operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Evren Başçı şehit düştü. Ömerli Kömürlü Mahallesi ile Nusaybin Küçükkardeş Mahallesi arasında düzenlenen ve biri kadın 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Başçı, tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesinde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Şehit Başçı'nın cenazesi, düzenlenecek törenin ardından Artuk ilçesinde toprağa verilecek.

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