Mardin’deki iki mahallede kentsel dönüşüm uygulanacak

Mardin’in Artuklu ilçesindeki iki mahallede kentsel dönüşüm projesi uygulanacak.

Mardin’in Artuklu ilçesinde Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Saraçoğlu ve Ensar mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, Genel Müdür Yardımcısı Tamer İnan ve Daire Başkanı Mehmet Aydın ile birlikte incelemelerde bulundu. Artuklu fiziki değişimiyle de örnek bir ilçe olacağını dile getiren Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, "Biz ilçemizin gelişmesi ve vatandaşlarımızın mutlu olması için çalışmalar yapıyoruz. Gerek şahsım, gerekse mesai arkadaşlarım gece gündüz demeden ilçemiz için fedakarca çalışıyor. Bunun yanında vizyon projeler için hazırlıklarımız sürüyor. Daha önce söz verdiğimiz projelerin yanı sıra, ilçemize ayrı bir soluk katacak çalışmalar yapıyoruz. Mahallelerimizin yapısı, konumu ve geleceğini masaya yatırıyoruz. Bu anlayışla iki mahallemizde kentsel dönüşüm projesi için hazırlıklarımız başladı. Tarihi Mardin siluetini etkileyecek olan çalışma ile mahallelerimiz güzelleşecek. Bu sayede ilçemiz daha göz alıcı bir duruma gelecek. Etkileşimle tarihi Mardin’i bağlayan bu tip çalışmalar daha çok turistin ilimize gelmesine vesile olacak. Belediye olarak Artuklu’nun en iyi konuma gelmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.