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Aktüel

Mardin'de yakalanan teröristin çantasında patlayıcı ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-06 18:14:51 -
Mardin'de yakalanan teröristin çantasında patlayıcı ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yakalanan PKK'lı teröristin çantasında uzaktan kumandalı 2 patlayıcı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe'de terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığınca çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütü adına büyükşehirlerde eylem yapmak üzere Suriye'den Mardin'e yasa dışı yollarla geçiş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu bir terör örgütü mensubu yakalandı.

Yanındaki çantasında 3 kilo 418 gram ağırlığında, parça ve basınç etkili 2 uzaktan kumandalı patlayıcı ele geçirilen terörist gözaltına alındı.

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