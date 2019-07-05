Mardin’de vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti

Sağlık Bakanlığı tarafından hastalıklar oluşmadan önleyici ve koruyucu tedbir olması için Mardin’e kazandırılan Sağlıklı Hayat Merkezi onlarca hastanın hastanelerde sıra beklemeden taramalardan geçerek, erken teşhis ile vatandaşların sağlıklarına kavuşmalarını sağlıyor.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğünce koruyucu sağlık hizmetlerinin üssü olarak nitelendirilen ’Sağlıklı Hayat Merkezi’ birçok hastanın önleyici sağlık hizmeti ile daha sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlıyor. Mardin’de vatandaşlara hizmet vermeye devam eden merkezde kanser taraması, gebe eğitimi, sigara bırakma merkezi, psikiyatri ve diş hekimliği servisi ile ayda ortalama bin vatandaşa ücretsiz sağlık hizmeti veriyor. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) sorumlu hekimi, sigara bırakma polikliniği hekimi, diş hekimi, idari sorumlu, çocuk gelişim uzmanı, okul sağlığı hemşiresi, psikolog, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı, spor hocası, röntgen teknikeri ve diğer personeller olmak üzere toplam da 29 sağlık çalışanı ile Mardin halkına hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezi, birinci basamak sağlık kuruluşu olarak hastanelerde sıra beklemek zorunda kalan vatandaşlarında daha kolay sağlık hizmeti almasını sağlıyor. Sağlıklı hayat merkezi sosyal güvencesi olamayan tüm vatandaşlara da ücretsiz kapılarını açıyor.

Mardin halkına daha iyi hizmet verebilmek adına açılan Sağlıklı Hayat Merkezinde asıl amacın korunmak olduğunu söyleyen Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Uzman Doktor Sefa Erdem, “Sağlık Hayat Merkezi korunmak asıl tedavisinden üstündür mantalitesinden kurulmuş devletimizin bir politikasıdır. Asıl amaç koruyucu hizmet yapmak. Resmi bir kuruluş olması, Sağlık Bakanlığına bağlı olması ve bütün yapılan işlemlerin ücretsiz olması da bir avantaj teşkil ediyor. 29 personelimiz var. Korunmak tedavinden üstündür. Basit bir işlemle biz burada kişilerin erken teşhislerini yapabiliyoruz. Onların yaşam sürelerini uzatabiliyoruz. Kaliteli yaşam sunuyoruz biz onlara. Bu da bizi mutlu ediyor. Yaş kriteri tutuyorsa isteyen herkes buraya gelebiliyor. Sağlıklı Hayat Merkezi ve hastanede bulunan KETEM polikliniklerinde kanser tarama hizmetinden yararlanırken 40-69 yaş gurubu kadınlara meme kanseri taraması, 30-65 yaş grubu kadınlara rahim ağzı kanseri taraması, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere de kalın bağırsak kanseri taraması ücretsiz yapılıyor” dedi.

Mardin Artuklu ilçesinde bulunan merkezde sigara bırakma polikliniğinde deneyimli hekimler tarafından sigarayı bırakmaya kararlı bağımlıların bağımlılık düzeylerine göre önerilerde bulunulurken, uygun görülen kişilere ilaç tedavisi ve psikolojik danışmanlık hizmetleri veriliyor. Öte yandan okul eğitimi hizmetleri kapsamında, okul zamanında okullarda, öğrencilere toplu ulaşılabilecek yerlerde okul hemşireler, psikologlar, diyetisyenler ve çocuk gelişimcileri tarafından ilgi alanlarıyla alakalı bilgilendirme yapılarak obeziteye karşı öğrenciler de bilgilendiriliyor.

Merkezdeki çocuk gelişimi ünitesinde ise 0-18 yaş arası bireylere yönelik gelişimsel değerlendirmeler yapılırken gelişim düzeylerine uygun oyun-oyuncak, kitap önerilerinde bulunuluyor. Mayıs ayı itibariyle diş ünitesinin hasta kabulüne başlayan merkezde, aile hekimlerinin yönlendirdiği veya maddi durumu iyi olmayan ya da sosyal güvencesi olmayan hastaların diş muayenesi, diş dolgusu ve diş çekimi gibi işlemleri yapılırken vatandaşlara koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri veriliyor.