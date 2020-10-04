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Aktüel Mardin'de uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi
Aktüel

Mardin'de uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-04 11:13:23 -
Mardin'de uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Savur ilçesinde bir evde uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilalan Mahallesi'nde oturan H.K'nin, evinde uzun namlulu silah ve ruhsatsız tabanca bulundurduğunun tespit edilmesi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Bomba arama köpeği Blabb ile yapılan aramada kalaşnikof tabanca, 3 av tüfeği, 66 fişek ve dürbün bulundu.

Gözaltına alınan H.K jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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