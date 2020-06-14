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Aktüel

Mardin’de uyuşturucu satıcıları jandarmadan kaçamadı

Mardin Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 09:39:17 -
Mardin’de uyuşturucu satıcıları jandarmadan kaçamadı

Mardin Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Midyat ilçesi Taşlıburç Mahallesi Beyazsu mezrasında uyuşturucu madde alışverişi yapacağı tespit edilen M.A. ve Ö.Ç.,isimli şahıslar takibe alındı. Jandarma tarafından takibe alınan 72 AAH 508 plakalı aracın Beyazsu mezrasında bir restoranın önünde park halinde olduğu görüldü. Ekipler tarafından araç içinde ve şahıslar üzerinde yapılan aramada toplam 21,77 gram eroin ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.Ç. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken ele geçen uyuşturucu maddenin incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildiği öğrenildi.

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