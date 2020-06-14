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Aktüel

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 12:15:52 -
Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşlıburç Mahallesi Beyazsu mezrasında uyuşturucu teslimatı yapacağı tespit edilen M.A. ve Ö.Ç'yi takibe aldı.

Beyazsu mezrasında park halindeki araca düzenlenen operasyonda M.A. ve Ö.Ç yakalandı, aramada 21,77 gram eroin ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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