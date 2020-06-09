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Sağlık

Mardin’de uyku hapı yutan 6 yaşındaki Esma yaşam savaşını kazandı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde anne ve babası evde yokken uyku hapı yutan 6 yaşındaki Esma Yıldız, yoğun bakımda geçirdiği 3 günlük yaşam savaşını kazanarak hayata tutundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 13:11:37 -
Mardin’de uyku hapı yutan 6 yaşındaki Esma yaşam savaşını kazandı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde anne ve babası evde yokken uyku hapı yutan 6 yaşındaki Esma Yıldız, yoğun bakımda geçirdiği 3 günlük yaşam savaşını kazanarak hayata tutundu.


Edinilen bilgilere göre Mazıdağı’na bağlı Tarlacı mahallesinde anne ve babası işlerini yapmak üzere kısa süreliğine dışarıya çıkan Esma Yıldız, evdeki dolapta bulunan uyku hapını içti. İşlerini bitirdikten sonra eve döndüğünde kızının ağzından köpüklerin geldiğini gören anne, komşularından yardım istedi. Olay yerine çağrılan ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Esman, ilk müdahalesinin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.


Yoğun bakımda 3 gün boyunca uyutulan Esma, 3 günlük tedavisinin sonucunda uyandırılarak yaşama tutunmayı başardı. Hastanede işlemleri tamamlanan küçük kız, taburcu edilerek evine gönderildi.


Anne Esra Yıldız, sağlık çalışanlarına kızını kurtardıkları için teşekkür etti.

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