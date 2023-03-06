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Gündem Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı
Gündem

Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesi Sultanköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 17:24:00 -
Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı

Edinilen Bilgilere göre, Mardin’in Artuklu ilçesi Sultanköy mevkiinde Opel marka 34 LU 7822 plakalı araç, Ford marka 47 DU 897 plakalı servis aracına arkadan çarptı.

Şoförlerin isimleri öğrenilemeyen araçlardan servis aracı yan yatarken, diğer araç hurdaya döndü.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından olayda yaralanan 6 kişi hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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