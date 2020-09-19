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Aktüel Mardin'de teslim olan teröristlerin kimlikleri belirlendi
Aktüel

Mardin'de teslim olan teröristlerin kimlikleri belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-19 12:22:27 -
Mardin'de teslim olan teröristlerin kimlikleri belirlendi

MARDİN (AA) - Mardin'de ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olan biri İran uyruklu iki teröristin kimlikleri belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Mardin ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Şanlıurfa'da örgüte katılan ve 2014 yılından bu yana terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren "Jinda" kod adlı B.B. isimli terörist ile İran'dan örgüte katılan ve 2016 yılından beri örgüt içerisinde bulunan İran uyruklu "Dilan" kod adlı K.M. isimli teröristlerin ikna edilerek teslim olmaları sağlandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı bulunan teröristlerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu Mardin ve Şırnak'ta 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirmişti.

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