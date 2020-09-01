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Aktüel Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı
Aktüel

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 11:04:12 -
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, istihbarat çalışmaları sonucu teknik ve fiziki takibe alınan ve terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik Artuklu, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Ömerli, Nusaybin ve Savur ilçelerinde "şafak" vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 24 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

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