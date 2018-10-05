Mardin'de terör operasyonu! 13 zanlı yakalandı
Mardin'in Artuklu, Kızıltepe, Mazıdağı ve Midyat ilçelerinde PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda, 13 zanlı yakalandı.05 Ekim 2018 Cuma 15:12
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 13 zanlı yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez Artuklu, Kızıltepe, Mazıdağı ve Midyat ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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