Mardin'de tefecilik operasyonu! 2 tutuklama Mardin'de polis ekiplerince tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar kapsamında bankalardan kredi alamayanlara yüzde 40’lara varan faiz oranlarıyla borç para vererek tefecilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde 16 Nisan Salı günü belirlenen adreslere yapılan operasyonda, borç listesi, senet ve tapu kayıt fotokopileri ele geçirilerek, 5 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2'si tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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