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Yaşam Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet kaza yaptı: 22 yaralı
Yaşam

Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet kaza yaptı: 22 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanması sonucu 22 tarım işçisi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 18:47:00 -
Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet kaza yaptı: 22 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 22 işçi yaralandı.

Kamyonet şarampole yuvarlandı

Kaza, akşam saatlerinde Dikmen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 NE 431 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

 

22 tarım işçisi yaralandı

Kazada araçta bulunan 22 işçi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bazı işçiler yoldan geçen sürücüler tarafından hastanelere kaldırılırken bazı işçiler de olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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