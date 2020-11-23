Mardin'de sokağa çıkma yasağı: İkinci bir duyuruya kadar...

Mardin'in Midyat ve Dargeçit ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında Midyat ilçesi Doluca ve Yumurtalı ile Dargeçit ilçesi Tanyeri ve Beğendi mahalleleri ve mezralarında sınırlı olmak üzere 22 Kasım 2020 Pazar günü saat 23.00 itibari ile ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.