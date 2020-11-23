  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mardin'de sokağa çıkma yasağı: İkinci bir duyuruya kadar...
Gündem

Mardin'de sokağa çıkma yasağı: İkinci bir duyuruya kadar...

Mardin'de düzenlenen terör operasyonları nedeniyle Midyat ve Dargeçit ilçelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 09:47:00 -
Mardin'de sokağa çıkma yasağı: İkinci bir duyuruya kadar...

Mardin'in Midyat ve Dargeçit ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında Midyat ilçesi Doluca ve Yumurtalı ile Dargeçit ilçesi Tanyeri ve Beğendi mahalleleri ve mezralarında sınırlı olmak üzere 22 Kasım 2020 Pazar günü saat 23.00 itibari ile ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya şokta! Deprem habercisi Kral Ringa balıkları yeniden ortaya çıktı
Dünya

Dünya şokta! Deprem habercisi Kral Ringa balıkları yeniden ortaya çıktı

Japonya'da balıkçılar tarafından paylaşılan görüntülerde ortaya çıkan Kral Ringa balıkları büyük bir tedirginliğe neden oldu...
AK Parti'den CHP'ye tokat gibi S-400 cevabı
Gündem

AK Parti'den CHP'ye tokat gibi S-400 cevabı

Partisinin Kastamonu İl Kongresi'nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İktidar olursak S-400'leri kurmayız" diyen CHP Gen..
Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı
Medya

Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı

Sözcü'de köşe kapatan 'bidon kafa' lakaplı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında aynı gazetede çalışan 'herbokolog' lakaplı İsmail Saymaz'ı hedef ..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay