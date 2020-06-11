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Aktüel

Mardin’de silahlı kavga: 1 ölü

Mardin’in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 22:12:54 -
Mardin’de silahlı kavga: 1 ölü

Mardin’in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.


Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Sakalar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönen tartışmada 41 yaşındaki K.A. pompalı tüfekten ateşlenen saçmaların hedefi oldu. Olay yerine gelen ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan K.A. doktorların bütün müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ölen şahsın yakınları hastaneye akın ederken polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.


Sakalar köyünde jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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