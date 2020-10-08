  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mardin'de PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Aktüel

Mardin'de PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 09:43:00 -
Mardin'de PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bir teröristin daha güvenlik güçlerinin ikna sonucunda teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başarılı ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'nın dağılması devam ediyor.  Iğdır Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı ikna çalışmaları sonucunda Suriye bölgesinde terör faaliyeti yürüten bir teröristin daha Mardin'deki güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamasında, 1 Ocak'tan itibaren sadece ikna yoluyla teslim olan terör örgütü üyesi sayısının teslim olan teröristle birlikte 174'e yükseldiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FOX TV 'Baraj'ı geçemiyor! İğrenç sahne… Ahlaksızlığı meşrulaştırdılar
Medya

FOX TV 'Baraj'ı geçemiyor! İğrenç sahne… Ahlaksızlığı meşrulaştırdılar

Ahlaksızlıkları göstermekten vazgeçmeyen FOX TV, bu sefer ‘Baraj’ dizisinde rezalete yer açtı.
Cephe hattından az önce bildirdiler! Tüm planları bilen komutan yakalandı
Dünya

Cephe hattından az önce bildirdiler! Tüm planları bilen komutan yakalandı

Azerbaycan, stratejik bilgilere sahip üst düzey Ermeni askerlerin cephe hattından kaçarken yakalandığını duyurdu.
Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...
Siyaset

Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CNN Türk canlı yayınında konuştu: "Ermenistan muhtelif ülkelerden Dağlık Karabağ'a terörist getirdi. ..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay