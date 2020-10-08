Mardin'de PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bir teröristin daha güvenlik güçlerinin ikna sonucunda teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başarılı ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'nın dağılması devam ediyor. Iğdır Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı ikna çalışmaları sonucunda Suriye bölgesinde terör faaliyeti yürüten bir teröristin daha Mardin'deki güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamasında, 1 Ocak'tan itibaren sadece ikna yoluyla teslim olan terör örgütü üyesi sayısının teslim olan teröristle birlikte 174'e yükseldiği kaydedildi.