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Mardin’de organ bağışının önemine dikkat çekildi

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü organ bağışı ve beyin ölümü bildirimi ile sistemin işleyişi hakkındatoplantı gerçekleştirdi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 16:02
Mardin’de organ bağışının önemine dikkat çekildi

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü organ bağışı ve beyin ölümü bildirimi ile sistemin işleyişi hakkındatoplantı gerçekleştirdi. Toplantıda organ bağışı ile kamu ve özel hastane hekimleri bilgilendirilerekorgan bağışının önemine dikkat çekildi.


Mardin İl Sağlık Müdürlüğü organ bağışı ve beyin ölümü bildirimi ile ilgili sistemimin işleyişi hakkında bir toplantı yaptı. Organ ve Doku Nakli Diyarbakır Bölge Koordinasyon Merkezinden Bölge Koordinatörü Hatice Gündüz’ün de katıldığı toplantıya İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Servet Yıldız ve Başkan Yardımcısı İsa Aydoğan, Organ Bağışı İl Koordinatörü Dr. Hasan Timurağaoğlu, Mardin’deki kamu ve özel hastane doktorları organ bağışı koordinatörleri ve yoğun bakım sorumluları katılım sağladı. Toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, beyin ölümü bildirilen hastaların organlarının yakınlarınca nakil bekleyen diğer hastalara bağışlanmasını her daim talep ettiklerini söyledi. Yavuz, "Bu konuda arkadaşlarımız ve hastane temsilcilerimiz gerekli gayreti en verimli şekilde yerine getirmektedir. Organ nakli ve bağışı konusunda toplumda önemli bilgi eksikliği vardır. Bu eksikliği açılan standlarla ve yapılan eğitimlerle azaltmaya çalışmaktayız. Organ bağışı e-devlet üzerinden de yapılabiliyor. Hastanelerde ve organ bağışı alan stantlarda doldurulacak formla organ bağışı yapılabiliyor. Kişinin beyin ölümü gerçekleştikten sonra bu ekrana yansıyor. Ondan sonra ailenin onayı alındıktan sonra, prosedür başlatılıyor. Önce aile içinde organ nakli bekleyen kişilere öncelik tanınıyor” dedi.


Toplantı Bölge Koordinatörü Hatice Gündüz’ün organ bağışı, beyin ölümü ve hastaların yoğun bakım süreci ve sonrası ile ilgili sunumuyla devam etti.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 16:02
  1. doğa

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