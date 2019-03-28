Mardin'de minibüs kazası! Yaralı öğrenciler var Mardin'de ilköğretim okulu öğrencilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu, 4 öğrenci yaralandı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 4 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Ayakta tedavi sonrası taburcu edildiler Alınan bilgilere göre, Turgutlu Mahallesi öğrencilerini Sıla İlköğretim Okuluna taşıyan Hayrettin Duman yönetimindeki 47 NN 981 plakalı minibüs devrildi. Kaza sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında minibüste bulunan öğrencilerin tamamı tedbir amacıyla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan 4 öğrenci ayakta yapılan tedavilerinden sonra taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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