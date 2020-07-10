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Mardin'de küçük yaşta çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddiasıyla yakalanan kişi serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 15:46:46 -
Mardin'de küçük yaşta çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddiasıyla yakalanan kişi serbest bırakıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük yaştaki çocuğa sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medyadan yayımladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 gün önce küçük yaştaki çocuğa sigara içirilmeye çalışıldığına dair anların yer aldığı görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan Mehmet K'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Temmuz'da küçük yaştaki çocuğa sigara içirilmeye çalışıldığına dair anların yer aldığı bir görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatmış, olayın şüphelisi olduğu ve Kızıltepe ilçesinde ikamet ettiği belirlenen Mehmet K'yi yakalamıştı.

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