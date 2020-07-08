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Aktüel

Mardin'de küçük çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddia edilen kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 20:54:49 -
Mardin'de küçük çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddia edilen kişi yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük yaştaki çocuğa sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki çocuğa sigara içirilmeye çalışıldığına dair anların yer aldığı bir görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Olayın şüphelisinin Mehmet K. olduğunu ve Kızıltepe ilçesinde ikamet ettiğini belirleyen ekipler, operasyonla zanlıyı yakaladı.

Kızıltepe Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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