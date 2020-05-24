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Aktüel

Mardin’de komşuların sosyal mesafeli bayram kutlaması

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde aynı apartmanda oturan kapı komşuları korona virüs salgını sebebiyle bayramlaşmalarını sosyal mesafe kuralına uyup kapıdan kapıya yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 14:10:14 -
Mardin’de komşuların sosyal mesafeli bayram kutlaması

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde aynı apartmanda oturan kapı komşuları korona virüs salgını sebebiyle bayramlaşmalarını sosyal mesafe kuralına uyup kapıdan kapıya yaptı.


Korona virüs salgını önlemleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar Ramazan Bayramını evde geçiriyor. Kızıltepe ilçesindeki Koçhisar Mahallesi Cangir apartmanında oturan kat komşuları birbirinin evine gidemeyince kapıdan kapıya bayramlarını kutladı. Sosyal mesafeye dikkat eden komşular, birbirlerine şeker ikram etti.


Komşusunun bayramını sosyal mesafe kuralına göre kutlayan Halit Yıldız, "Biz kapıdan giremedik kapıdan bayramlaştık" dedi.

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