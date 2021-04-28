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Yerel Mardin'de kazı yapan 5 kişi yakalandı
Yerel

Mardin'de kazı yapan 5 kişi yakalandı

Mardin'de izinsiz kazı yapan 5 kişinin yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 15:23:00 -
Mardin'de kazı yapan 5 kişi yakalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Bakırkırı mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.

Kazı yapılan alanda Ş.A, M.S.A, M.Ş.Y, S.E. ve İ.H.Y. suçüstü yakalandı.

Aramada, dedektör ele geçirildi.

Zanlıların, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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