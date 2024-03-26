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Yerel Mardin'de inanılmaz olay! Araçlar tarihi konakların üstüne yuvarlandı
Yerel

Mardin'de inanılmaz olay! Araçlar tarihi konakların üstüne yuvarlandı

Yeniakit Publisher
2024-03-26 17:57:00 -
Mardin'de inanılmaz olay! Araçlar tarihi konakların üstüne yuvarlandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yol çöktü, park halindeki araçlar tarihi evin avlusuna düştü.

Mardin'in Artuklu ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yol çöktü, park halindeki araçlar tarihi evin avlusuna düştü.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonrası SİT alanı içerisindeki 1'inci Cadde üzerindeki Üçyol mevkisinde yol çöktü.

Çökmeyle beraber yolda park halinde olan 34 EEB 428 plakalı otomobil ile plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç, yolun kenarındaki tarihi evin avlusuna düştü.
Olayda yaralanan olmazken, bölgeye ekipler sevk edildi. Yol trafiğe kapatılıp çalışma başlatıldı.

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