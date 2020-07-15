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Aktüel

Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 23:52:31 -
Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin Çölova Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 33 ACH 606 plakalı otomobil ile 02 KK 600 plakalı otomobil çapıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobildeki sürücülerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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