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Yerel Mardin'de Hamsi Festivali! Katılımcılara 1 ton balık ikram edildi
Yerel

Mardin'de Hamsi Festivali! Katılımcılara 1 ton balık ikram edildi

Yeniakit Publisher
2024-01-23 20:04:00 -

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen 'Hamsi Festivali'nde mangalda pişirilen 1 ton hamsi, misafirlere ikram edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen 'Hamsi Festivali'nde mangalda pişirilen 1 ton hamsi, misafirlere ikram edildi.

Kızıltepe'de 'Biriz, Beraberiz, Kardeşiz' sloganıyla 'Hamsi Festivali' düzenlendi. Çaykur Rizespor Taraftarları Derneği, Kızıltepe Kaymakamlığı ve belediyesinin desteğiyle Halı Caddesi'nde düzenlenen festivalde mangal ateşinde pişirilen 1 ton hamsi, gelen misafirlere ikram edildi. Festivalin 28 Ocak Pazar gününe kadar süreceği belirtildi.

Çaykur Rizespor Taraftarları Derneği Başkanı Harun Çınar, festivalle Rize ve Kızıltepe arasında gönül köprüsü oluşturduklarını belirterek, "2016'da Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 'Çaykur Rizespor Taraftarları Derneği'ni kurduk. İller arasında güzel bir gönül köprüsü oluşturduk. Bugün de Kızıltepe'de 'Hamsi Festivali' düzenledik. Rize'den getirdiğimiz hamsimizi vatandaşlarımıza dağıttık. Rize ile Kızıltepe'yi buluşturduk. Allah izin verirse Rize'de de aynı etkinliği yapacağız ama bu sefer bulgur ile mercimek çorbası dağıtacağız. Türkiye'nin en büyük hububat ticaret merkezi, Kızıltepe'dir ve burada dünyanın en kaliteli bulgur ve mercimeği yetişiyor. Kızıltepe'de hamsi ikram ettik, inşallah Rize'de bulgur ve mercimek ikram edeceğiz" dedi. Katılımcılardan İzzettin Akbaba da bu tür etkinliklerin 2 farklı bölge insanını birbirine yakınlaştırdığını söyledi.


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