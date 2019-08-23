Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristin gri listede olduğu bildirildi
İçişleri Bakanlığınca, Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri listede aranan Abdurrahman Siler olduğu bildirildi.23 Ağustos 2019 Cuma 11:41
İçişleri Bakanlığınca, Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri listede aranan Abdurrahman Siler olduğu bildirildi.
- Mardin ve Şırnak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi
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