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Aktüel

Mardin'de enkaz altındaki köpek yavrusu itfaiyeciler tarafından kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 11:35:40 -
Mardin'de enkaz altındaki köpek yavrusu itfaiyeciler tarafından kurtarıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde itfaiye ekipleri, metruk bir binanın enkazı altında kalan köpek yavrusunu kurtardı.

Midyat ilçesinin Cumhuriyet mahallesi Hacı Ahmet Yasevi caddesi üzerinde bulunan metruk binada köpek sesi duyan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kesici yardımıyla betonu kırarak, enkaz altında kalan köpek yavrusunu çıkardı.

Kurtarılan köpek, doğal ortamına bırakıldı.

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