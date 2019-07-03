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Mardin’de doktorların darp edilmesine tepki

Mardin’in Artuklu ilçesinde, hastanede doktor çifti darbeden ve usulsüz rapor almak isteyen hasta ve yakınlarına tepki göstermek için doktorlar, sağlık çalışanları ve sendikalar açıklama yaptı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:23
Mardin’de doktorların darp edilmesine tepki

Mardin’in Artuklu ilçesinde, hastanede doktor çifti darbeden ve usulsüz rapor almak isteyen hasta ve yakınlarına tepki göstermek için doktorlar, sağlık çalışanları ve sendikalar açıklama yaptı.


Mardin Devlet Hastanesinde görevli doktor çift Ayşe ile Davut Sakız’a yönelik şiddet olayını protesto etmek amacıyla doktorlar, sağlık çalışanları bugün iş bırakma eylemi gerçekleştirirken yaşanan şiddet olayına tepki gösterdi. Hastane bahçesinde düzenlenen basın açıklamasına Mardin Sağlık Sen, Mardin Aile Hekimleri Derneği, Ses Mardin Şubesi, KESK Mardin Şubeler Platformu ve Mardin Diş Hekimleri Odası da destek verdi. Sağlık hizmetleri kamu adına sunulan bir hizmet olduğuna vurgu yapan Mardin Sağlık-Sen Şube Başkanı Dr. Mehmet Selim Ünverdi, “Sağlık hizmetleri kamu adına sunulan bir hizmettir, sağlık çalışanları da kamu hizmeti sunmaktadır. Sağlıkta şiddet aynı zamanda kamu hizmetine karşı yapılmış bir eylemdir. Sağlık çalışanına şiddet topluma karşı yapılmış utanç verici bir durumdur. Sağlık çalışanlarının şiddetle karşı karşıya kalmaları ve bunun önüne geçilememiş olması önemli bir sorundur. Sağlıkta memnuniyetin yüzde 80’lere ulaştığı bir noktada, her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifa eden sağlık çalışanına şiddet kesinlikle kabul edilemez. Sağlık-Sen olarak uzun yıllardır mücadelesini verdiğimiz sağlıkta şiddete sıfır tolerans mücadelesinin, kamuoyu ve kamu otoritesi tarafından desteklenmesi elzemdir” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:23
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