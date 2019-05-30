Mardin'de DAEŞ operasyonu: 2 gözaltı
Mardin'de, terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.30 Mayıs 2019 Perşembe 19:06
MİT Başkanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile eylemlerinin önlenmesine yönelik ortak çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette sorgulandığı belirtildi.
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