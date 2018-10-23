Mardin'de çatışma çıktı: Yaralı askerler var...
Mardin'in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralılar Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.23 Ekim 2018 Salı 11:51
Alınan bilgiye göre, Dargeçit ilçesinin Cehennem Deresi mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda teröristlerin açtığı ateş sonucu 2 asker ağır yaralandı. Yaralanan askerler helikopterle sevk edildiği Mardin ve Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
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