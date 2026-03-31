Mardin’de cami tuvaletinde bir kişi ölü bulundu

Mardin’in Midyat ilçesinde bir caminin tuvaletinde 65 yaşındaki bir kişi ölü bulundu.

Olay, Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi’ndeki Hacı Süleyman Demirdağ Camisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cami içerisindeki kadınlar tuvaletinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde Emin Ö. (65) isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Emin Ö.’nün cenazesi, Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.