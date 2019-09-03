Mardin’de bir çocuk mayın patlaması sonucu ağır yaralandı Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kırsalda hayvan otlatan 14 yaşındaki çocuk, arazide eline aldığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kırsalda hayvan otlatan 14 yaşındaki çocuk, arazide eline aldığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı.



Olay, Kızıltepe ilçesi Akdoğan (Arade) köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Ali Sarıdağ, hayvanları otlattığı sırada mayınlı araziye girip eline aldığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı. Sabah saatlerinde yaşanan olayın ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Sarıdağ’ın durumunun ağır olduğu bildirilirken, Mardin’de tedavisinin yapılamayacağı teşhisi konularak Gaziantep Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Sarıdağ’ın iki gözü, bir eli ve diğer elinin parmaklarının koptuğu belirtilirken, yüzünün de patlamadan zarar gördüğü belirtildi.

Sarıdağ, tedavi için Gaziantep’e sevk edildi.

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