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Aktüel Mardin'de babasının evinde yakalanan terör zanlısı tutuklandı
Aktüel

Mardin'de babasının evinde yakalanan terör zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 13:49:33 -
Mardin'de babasının evinde yakalanan terör zanlısı tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Ömerli ilçesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve jandarmanın düzenlediği operasyonda babasının evinde yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonucu Göllü Mahallesi'ndeki babasının evinde saklandığı tespit edilen Ö.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ö.Ç'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.




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