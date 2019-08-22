0553 313 94 23

Mardin'de 5 terörist öldürüldü

Savur ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 08:42
Mardin'de 5 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan Mardin'in Savur ilçesi kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Savur ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyon sürüyor.

Operasyonda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 08:42
  1. Mardin
  2. mardin
  3. savur
  4. terör örgütü
  5. pkk
  6. terörist

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum'da ortalık savaş alanına döndü: Ölüler ve yaralılar var
    1. Erzurum'da ortalık savaş alanına..
    2. İzmir otoyolu için yanıtı vatandaş verdi
    3. 22.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    4. Genç kızlardan acı haber geldi.....
    5. General ve amiral atamaları isim..
    6. Meteoroloji'den 11 il için sağanak ve..
    7. Mardin'de 5 terörist öldürüldü
    8. Başkan Erdoğan'dan önemli atamalar
    9. 127 general ve amiralin görev yeri..
    10. Kara yollarında son durum
    11. Kara yollarında durum
    12. Aydın MHP, Gözpınar şehitleri ve..
    13. Sökeli işadamlarından Başkan..
    14. İzmir’de pompalı tüfekle saldırı: 1..
    15. İdlib stratejisi belirlendi! Hepsi..
    16. Kahramanmaraş’ta FETÖ’cü şahıs düğünde..
    17. Meteoroloji'den 11 il için yağmur ve..
    18. Şiddetli yamur sonrası köprü çöktü:..
    19. Bakan Varank'dan uçak fabrikası müjdesi
    20. Cam temizleme sıvısının 4 farklı..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli..
    22. Okul servisiyle göçmen kaçakçılığı
    23. 127 general ve amiralin görev yeri..
    24. Semizotlu köz biberli salata
    25. GÜNCELLEME - Mardin'de 5 terörist..
    26. ABD yeni maşasını buldu! Türkiye'de..
    27. Savur'da PKK'ya bir darbe daha!
    28. Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi..
    29. Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde..
    30. İçişleri Bakanlığı, Mardin’in Savur..
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Ruslardan çarpıcı 'F-35' yazısı: 100 yıl önce Türklerin savaş gemilerini...
    Ruslardan çarpıcı 'F-35' yazısı: 100 yıl önce Türklerin savaş gemilerini...
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Dişini çektirdikten sonra gözünü kaybetmişti! Valilik, iddialara son noktayı koydu
    Dişini çektirdikten sonra gözünü kaybetmişti! Valilik, iddialara son noktayı koydu