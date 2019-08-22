Mardin'de 5 terörist öldürüldü
Savur ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.22 Ağustos 2019 Perşembe 08:42
İçişleri Bakanlığı'ndan Mardin'in Savur ilçesi kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Savur ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyon sürüyor.
Operasyonda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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