Mardin'de 5 terörist öldürüldü Savur ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan Mardin'in Savur ilçesi kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Savur ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyon sürüyor. Operasyonda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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