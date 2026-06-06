"İlk Seccadem"e rekor katılım

440 öğrencinin buluştuğu "İlk Seccadem" programında çocuklar, namaz ve dini bilgiler edinmenin yanı sıra çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Kur'an-ı Kerim ile başlayan programda konuşan ÖNDER Başkanı Enes Güneş, İmam Hatip neslinin önemine değindi.

Programda katılımcılara hitap eden Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca ise namazın, İmam Hatip gençliği için hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti. İl Müftü Yardımcısı Mehmet Sait Ocak ve Artuklu İlçe Müftüsü Abdullah Işık da yaptıkları konuşmalarda namazın insan ruhuna kattığı huzura ve bir Müslümanın hayatındaki merkezi konumuna dikkat çekerek gençleri bu güzel başlangıçlarından dolayı tebrik etti.

Etkinliğe katılan öğrenciler, etkinlik ile ilgili duygularını İLKHA mikrofonuna anlattı.

Cami atmosferinin çok güzel olduğunu belirten öğrenciler, herkesin camiye gelip namaz kılması tavsiyesinde bulundu.

Öğrenciler; namazın eksiksiz kılınması, Kur'an-ı Kerim’in sürekli okunması ve her gün Allah'a ibadet edilmesiyle toplumda ahlaklı bir neslin yetişeceğini vurguladı.

"Namaz kılmaktan büyük mutluluk duyuyorum"

Namaz ve camiye olan sevgisini dile getiren Mustafa Bulut "Mehmet Edip Fatma Yüksel Camii'nde ÖNDER tarafından düzenlenen 'İlk Seccadem' etkinliğindeyiz. Namaz kıldığımda kendimi çok mutlu hissediyorum. Arkadaşlarımla birlikte namaz kılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Atmosfer çok güzel. Herkesin namaz kılmasını isterim. Allah herkese namaz kılmayı nasip etsin. Cami atmosferini çok seviyorum. Camiye gelmeyen ve namaz kılmayanların da camiye gelip bu atmosferi görmelerini tavsiye ediyorum. Cami çok hoş. Gelin, hep birlikte mutlu olalım." şeklinde konuştu.

Ahlaklı bir neslin yetişmesi için yapılması gerekenlere değinen Bulut "Ahlaklı bir nesil ancak namaz, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin ahlakıyla yetişir. Gazze inşallah bulunduğu durumdan kurtulur. Onlar için hepimiz çok üzülüyoruz. Dolayısıyla boykotu ihmal etmiyoruz. İnşallah Gazze kazanır." dedi.

"Eğer dinin direği devrilirse din de elden gider"

6'’ncı sınıf öğrencisi Yakup Eymen Ağalday, herkesin camiye gelip namaz kılmasını tavsiye ederek "ÖNDER tarafından düzenlenen namaz etkinliği için camiye geldik. 'İlk Seccadem' etkinliğine beklentinin üzerinde bir katılım oldu. Bu kadar katılım beklemiyordum. Atmosfer çok iyi. Sürekli camiye gidiyorum. Namaz, bilindiği üzere dinin direğidir. Eğer dinin direği devrilirse din de elden gider. Namazı tüm yaşıtlarıma öneriyorum. Kişi huzura erişmek isterse namaz kılmalıdır. Ahlaklı bir nesil de namazla, oruçla ve Kur'an-ı Kerim ile yetişir. Dolayısıyla herkesin camiye gelmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Ahlaklı bir genç, namazını kılmalı, sünnetleri ihmal etmemeli ve ahlak kurallarına uymalıdır"

İmam Hatip öğrencisi Gül Deniz, etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirterek "Bu etkinliğin anlamı ve önemi çok güzel. Birçok arkadaşımla birlikte 'İlk Seccadem' programına katıldık. Buradaki herkes ilk namazına başladı. Dolayısıyla çok güzel bir duygu. Burada birçok şey öğreniyoruz. Ahlaklı bir genç, namazını kılmalı, sünnetleri ihmal etmemeli ve ahlak kurallarına uymalıdır.' dedi.

Ahlaklı bir neslin nasıl yetişeceğine ilişkin konuşan Esma Demir ise "Hocalarımız tarafından camiye getirildik. Burada namaz kılmanın ve ahlakın ne kadar güzel bir şey olduğu anlatıldı. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Arkadaşlarımızla beraber namazı öğreniyoruz. Ahlaklı bir nesil, namazını kılarak, iyi niyetle Allah'a ibadet ederek yetişir." ifadelerini kullandı.

Ömer Amak da “Bu tür ortamlar beni mutlu hissettiriyor. Cami Allah'ın evidir. Cami