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Aktüel

Mardin'de 200 dönüm ekili alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-10 15:23:10 -
Mardin'de 200 dönüm ekili alan zarar gördü

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ekili alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabasıyla kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen bir itfaiye erine, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Yangında, yaklaşık 200 dönüm ekili alan zarar gördü.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.


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