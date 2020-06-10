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Aktüel

Mardin’de 200 dönüm ekili alan kül oldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangında hasada hazır 200 dönüm buğdayın ekili olduğu tarla küle döndü.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 15:31:20 -
Mardin’de 200 dönüm ekili alan kül oldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangında hasada hazır 200 dönüm buğdayın ekili olduğu tarla küle döndü. Çıkan yangında bir itfaiye eri de dumandan etkilenerek zehirlendi.


Suriye sınırında bulunan Şenyurt ve Doyuran mahalleleri arasında bulunan buğday ekili alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgar ve sıcaklıklarında etkisiyle yangın hızla yayılarak kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri ve köylülerin çalışmaları sonucu yangın güçlükle kontrol altına alındı. Uzun süren çabaların ardından söndürülen yangında dumandan etkilenen bir itfaiye erine sağlık ekipleri müdahale etti.


Soğutma çalışmasının ardından yangının çıktığı bölgede yapılan incelemede 200 dönümlük buğdayın olduğu ekili alanın yandığı öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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