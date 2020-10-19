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Aktüel Mardin'de 2 bin 500 ton fıstık hasat edildi
Aktüel

Mardin'de 2 bin 500 ton fıstık hasat edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:26:04 -
Mardin'de 2 bin 500 ton fıstık hasat edildi

MARDİN (AA) – Mardin'de, "Antep fıstığı" hasadı tamamlandı.

Mardin Fıstık Üreticileri Derneği Başkanı Hüseyin Kahraman yaptığı açıklamada, il genelinde 15 bin dönümde yaklaşık 450 bin fıstık ağacının bulunduğunu belirterek, "Mardin'de bu yıl 2 bin 500 ton fıstık hasat edildi." dedi.

Fıstık üretiminde Mardin'in de söz sahibi olmasını hedeflediklerini kaydeden Kahraman, şöyle konuştu:

"Gaziantep, Şanlıurfa ve Siirt gibi geniş alanlarda üretim yapılmasını istiyoruz. Keşke 5-6 yıl önce ağaç dikimine başlasaydık. Çok geç değil. Allah' ın izniyle 3-4 yıl içinde bu illere yetişiriz. Burada yetişen fıstığın kalitesi de diğer illerle aynıdır. Topraklarımız çok kaliteli bu nedenle çok güzel verim alınıyor."

Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbeyi ise son yıllarda üreticilerin yoğun şekilde arazilerine fıstık fidanı diktiğini söyledi.

Fıstık üretiminin çiftçiye büyük katkı sunduğunu işaret eden Erbeyi, "Fıstığın hem bölgeye hem de ülke ekonomisine çok faydası var." ifadesini kullandı.








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