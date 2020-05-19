  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hamaney'den İsrail'e karşı silahlanma çağrısı

AUZEF çevrimiçi (online) deneme sınavına nasıl girilir?

AB'den '100 milyar avroluk ücret destek programına' onay

Fedakar 112 personeli Kovid-19'dan "dezenfeksiyon bariyeri" ile korunuyor

Libya ordusundan Sirte'deki Hafter hedeflerine hava saldırısı
için kalan
Aktüel

Mardin’de 19 Mayıs sosyal mesafeli halay ile kutlandı

Mardin’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sosyal mesafeli halay ile kutlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 19:15:23 -
Mardin’de 19 Mayıs sosyal mesafeli halay ile kutlandı

Mardin’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sosyal mesafeli halay ile kutlandı.


Yurdun dört bir yanında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı, korona virüs gölgesinde kutlandı. Mardin’de korona virüs nedeni ile sosyal mesafe kuralına uyularak çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Mardin Büyükşehir Belediyesinin Sanat Akademisine bağlı Meridin Müzik ekibi ve Mazruna Sanat Topluluğu da cadde ve sokakları üstü açık otobüsle gezerek çeşitli etkinlikler düzenledi. Mazruna Sanat Topluluğu ekibi ellerinde Türk bayrağıyla sosyal mesafeli halay çekip, reyhani ve zeybek oynadı. Sosyal mesafe ve tedbirlere uyularak çekilen halay balkon ve pencerelerden ellerindeki Türk bayraklarıyla etkinliklere eşlik eden vatandaşlardan büyük alkış aldı.


Yaşanan salgın nedeniyle istedikleri gibi bir etkinlik yapamadıklarını belirten ses sanatçısı Serdar Örnek, “Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde etkinlik düzenledik. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını daha güzel bir şekilde kutlamak isterdik ancak içerisinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle kısıtlı etkinliklerle bir kutlama oldu” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı