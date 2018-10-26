THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Mardin'de 15 yaşındaki çobanın feci ölümü

Derik ilçesinde dün 1,5 saat kesintisiz devam eden fırtına ve şiddetli yağış, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

26 Ekim 2018 Cuma 10:57
Mardin'de 15 yaşındaki çobanın feci ölümü

İlçe merkezinde dün etkili olan fırtına ve yağmur, hayatı olumsuz etkilerken, Kale Mahallesi'nde Seydi Keskin İlk ve Ortaokulu binası ile Derik Belediyesi'ne ait hayvan kesim mezbahane civarındaki elektrik direkleri devrildi. Direklerin geç saatlerde devrilmesi, olası bir faciayı önledi. Hastane yolu olarak da kullanılan caddede devrilen 20 metre uzunluğundaki elektrik direğinin sokak aydınlatma lambasının, düşmeye rağmen kırılmadan yanık kalmaya devam ettiği görüldü.

Öte yandan Derik ilçesine bağlı, 22 kilometre mesafedeki, kırsal Karataş Mahallesi Yusufpiri mezrasında hayvanları otlatan 15 yaşındaki Suriyeli olduğu belirtilen Ahmet adlı çocuk, eve dönmemesi üzerine yapılan aramalarda, ölü bulundu. Suriyeli çoban Ahmet'in öğle saatlerindeki şiddetli fırtına sırasında üzerine yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriyeli Çoban'ın, Yusufpiri mezrasında Ahmet Çelik'e ait koyunları otlattığı öğrenildi. Haberverilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Ahmet'in cansız bedeni, akşam saatlerinde Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 10:57
  1. yıldırım çarpması
  2. Mardin
  3. derik
  4. Derik İlçesi
  5. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Donald Trump'a Çin'den alaycı yanıt!
    1. Donald Trump'a Çin'den alaycı yanıt!
    2. Van'da 105 kilo eroin ele geçirildi
    3. Apple iCloud kullanıcılarına müjdeli..
    4. Yunanistan'a kötü haber! Yapımı..
    5. Bakan Fatih Dönmez Alman mevkidaşıyla..
    6. Mardin'de 15 yaşındaki çobanın feci..
    7. Cuma namaz saatleri 26 Eylül Cuma..
    8. Okullarda ders saati azalıyor mu?
    9. Yavaş aday olacak mı?
    10. Fatih Terim kara kara düşünüyor!
    11. Suriye Zirvesi yarın İstanbul’da..
    12. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'düğün'..
    13. ABD’li general açıkladı: Çin’le savaş..
    14. Fırat Nehri’nden 25 yılda 27 milyar..
    15. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye..
    16. AK Parti'den Kaşıkçı açıklaması: Biz..
    17. Kayserispor’da sakatlardan sevindirici..
    18. Bakandan müjde! Ödemeler için saat verdi
    19. Resmi rezerv varlıkları düştü
    20. TPAO ve Schlumberger Akdeniz’de iş..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?

    Günün Karikatürü

    26 Ekim2018
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Varsın oy kaybedelim, acımayın!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Varsın oy kaybedelim, acımayın!