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Mardin yerel seçim sonuçları 2019 | Mardin ilçeleri yerel seçim sonuçları HDP AK Parti oy oranları

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31 Mart 2019 Pazar 07:47
Mardin yerel seçim sonuçları 2019 | Mardin ilçeleri yerel seçim sonuçları HDP AK Parti oy oranları

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YSK Mardin seçim sonuçları. AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. YSK Mardin büyükşehir yerel seçim sonuçları 2019. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı.

Mardin büyükşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mardin Büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Vevdi Kahraman (Cumhur İttifakı),

CHP Mardin Büyükşehir belediye başkan adayı Süleyman Sarı

HDP Parti Mardin Büyükşehir belediye başkan adayı Ahmet Türk-Figen Altındağ,

Saadet Partisi Mardin Büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Ali Kılıç,

Vatan Partisi Mardin Büyükşehir belediye başkan adayı Cafer Hacı Kadiroğlu oldu.

AK Parti Mardin ilçe belediye başkan adayları

Artuklu'da Abdulkadir Tutaşı, 

Dargeçit'te Mehmet Cüneyt Aksoy'un 

Derik'te Şeyhmus Necimoğlu, 

Mazıdağı'nda İbrahim Atlı, 

Nusaybin'de Mehmet Hadi Hamidi, 

Ömerli'de Hüsamettin Altındağ, 

Savur Ensari Kavak, 

Midyat Veysi Şahin, 

Yeşilli Hayrettin Demir, 

Kızıltepe'de Şükrü Cevheroğlu

Mardin ilçe belediye başkan adayları

HDP Nusaybin: Semire Nergiz / Ferhat Kut

HDP Kızıltepe: Nülifer Elik Yılmaz – Salih Kuday

HDP Derik: Mülkiye Esmez -Mehmet Şerif Kıran

CHP Mardin ilçe belediye başkan adayları

MARDİN BÜYÜKŞEHİR - SÜLEYMAN SARI

MARDİN ARTUKLU - VEYSİ KARA

MARDİN DARGEÇİT - MUHAMMED GÜNEL

MARDİN DERİK - ORHAN ÇAPLIK

MARDİN KIZILTEPE - MEHMET YUSUF TAŞKIN

MARDİN MAZIDAĞI - ADEM DENLİ

MARDİN MİDYAT - İDRİS TAŞ

MARDİN NUSAYBİN - ŞEYHMUS DOĞAN

MARDİN ÖMERLİ - ŞAKİR ALTINDAĞ

MARDİN SAVUR - ŞÜKRÜ ADAL

MARDİN YEŞİLLİ - MEHMET NURİ ÇOĞALA 

Mardin belediye seçim sonuçları 2014

Bağımsız % 52

AK Parti % 37

SP % 2

Dargeçit belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 60

AK Parti % 33

Hüda Par % 4

Derik belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 64

AK Parti % 32

Hüda Par % 1

Kızıltepe belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 61

AK Parti % 32

Hüda Par % 2

Mazıdağı belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 61

AK Parti % 26

Hüda Par % 8

Midyat belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 43

BDP % 31

SP % 22

Nusaybin belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 78

AK Parti % 16

Hüda Par % 2

Ömerli belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 35

AK Parti % 34

SP 9 28

Mardin’de ne kadar seçmen var?

24 Haziran Pazar günü Mardin’de yapılacak genel seçimlerde bin 634 sandıkta 454 bin seçmen oy kullanmıştı. Mardin nüfusunun en yoğun olduğu Kızıltepe’de 477 sandıkta 141 bin 228 oy kullanmıştı. Mardin’de en az seçmen sayısı olan Yeşilli ilçesinde ise kurulacak olan 33 sandıkta, 8 bin 444 seçmenin oy kullandığı öğrenildi. Mardin’in merkez ilçesi Artuklu’da 329 sandıkta 100 bin 453 seçmen , Nusaybin’de 196 sandıkta 60 bin 788 seçmen, Midyat’ta 226 sandıkta 65 bin 389 seçmen, Derik’te 131 sandıkta 34 bin 218 seçmen, Mazıdağı’nda 81 sandıkta 19 bin 854, Savur’da 66 sandıkta 15 bin 844 seçmen, Dargeçit’te 59 sandıkta 15 bin 690, Ömerli’de 49 sandıkta 8 bin 637 seçmen ve Yeşilli’de ise 33 sandıkta 8 bin 444 seçmenin oy kullanmıştı.

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak. 

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 07:47
  1. Van
  2. Şanlıurfa
  3. Trabzon
  4. Tekirdağ
  5. Siirt
  6. Samsun
  7. Sakarya
  8. Ordu
  9. Muğla
  10. Kahramanmaraş
  11. Manisa
  12. Malatya
  13. Konya
  14. Kocaeli
  15. Kayseri
  16. İzmir
  17. İstanbul
  18. Mersin
  19. Hatay
  20. Gaziantep
  21. Eskişehir
  22. Erzurum
  23. Diyarbakır
  24. Denizli
  25. Bursa
  26. Balıkesir
  27. Aydın
  28. Antalya
  29. Ankara
  30. Adana
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