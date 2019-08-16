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Mardin, turistleri kahve ve sabun kokuları ile karşılayacak

Açık hava müzesi görüntüsüyle görenleri büyüleyen Mardin, devletin 3 yıl içinde sağladığı huzur ve güven ortamı ile 2019 yılında turizm rekorları kırmayı hedeflerken, kentin yöresel sabun ve kahve üreticileri de yeni üretim rekoru kırmaya hazırlanıyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 12:35
Mardin, turistleri kahve ve sabun kokuları ile karşılayacak

Açık hava müzesi görüntüsüyle görenleri büyüleyen Mardin, devletin 3 yıl içinde sağladığı huzur ve güven ortamı ile 2019 yılında turizm rekorları kırmayı hedeflerken, kentin yöresel sabun ve kahve üreticileri de yeni üretim rekoru kırmaya hazırlanıyor.


Geçen yıl üretimlerini iki katına çıkaran Aselcioğlu sabun, 2020 hedeflerini 600 ton sabun üretimi olarak açıklarken Yaşarbey kahve yetkilileri turizm artışı ile 50 ton yöresel kahve ve 20 ton yöresel badem şekeri ile bu yıl esnafın yüzünün turizmden yana güldüğünü ifade etti. Mardin’in tarihi dokusundaki otantik atmosferi tüm dünyaya tanıtmak istediklerini kaydeden turizmciler Eylül ayında başlayacak olan yeni turizm sezonu için üretimlerini iki katına çıkararak Mardin’e gelen misafirleri yöresel kahve ve sabun kokuları ile karşılamayı hedefliyor.



2020’de hedef 600 ton sabun üretimi


İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Aselcioğlu sabunlarının sahibi Şehmus Özdener bu yıl Mardin’de 5 milyon turist hedeflendiğini ifade ederek 2020 yılında 600 ton sabun üretimi için tüm hazırladıklarını yaptıklarını söyledi. Özdener, “Sezonumuz yavaş yavaş açılmaya başladı. Bıttım, eşşek sütü, menengiç, zeytinyağı, defne ve ardıç katranı sabun ile her çeşitten 20 ton seri üretime girdik. Esnafımızın yüzü gülüyor. Şuan Hollanda, Almayan’ya, Fransa başta olmak üzere 21 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz 2020 yılında 600 ton sabun üretimi. Turistlerimiz de sabun alırken sabunların sağlık bakanlığı onayını var mı yok mu belgeli mi, merdiven altımı seri üretim mi araştırdıktan sonra sabunları alsınlar. Herkesi Mardin’e bekliyoruz” dedi.



Yöresel kahveler turistlerin gözdesi


Yaşarbey Kahve işletmecisi Yaşar Budak bu yıl turizm patlaması olduğunu belirtti. Budak, "Sezona çok iyi başladık. Badem şekeri, kahve olsun çok yüksek satışlar yaptık. 10 tona yakın badem şekeri ve 20 tona yakın kahve ürettik ama yetiştiremedik” diye konuştu.



Kahve ve badem şekeri üretimi iki katına çıktı


Üretim kapasitelerini yükselttiklerini belirten Budak “Badem şekerini 20 tona, kahve üretimini 50 tona yakın hedefliyoruz. 3 çeşit badem şekerimiz var, tarçınlı, tek batırma ve lav ağacından olan var. En çok sattığımız Dibek kahvesi, Türk kahvesi, Süryani kahvesi ile çeşitleri çoğaltıyoruz ve turistlerimize yerel halka hizmet için elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız Mardin’in bu güzel dokusunu tüm dünya ve Türkiye’ye Mardin’in kokusunu tadını ulaştırmak, tanıtmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 12:35
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